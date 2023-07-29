Із воїном 47 ОМБр, журналістом Дмитром Рибаковим, який загинув у бою проти рашистів, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із воїном 47 окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитром Рибаковим (Репортер), який загинув у бою проти російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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До повномасштабного вторгнення РФ Дмитро працював журналістом та медіаконсультантом.

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Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, який також був присутнім на прощанні з Дмитром Рибаковим, сказав: "Всі ми знаємо його як людину високого інтелекту, сильного характеру. Він не пішов на війну емоціями, для нього це був дуже виважений крок. Він ніколи не готував себе до війни, йому важливі були цінності, він шукав свій шлях. .. Дмитро Рибаков обрав свій шлях. Цей шлях викликає велику повагу і є прикладом для кожного з нас. Він міг знайти собі сотні спеціальностей на війні, які були б не так близько до передової, але він обрав найважчу роботу, найнебезпечнішу - бути піхотинцем і йти вперед у бригаді прориву. ... Він вирішив урятувати наш світ. Він віддав життя за націю, за народ, за Україну. Ця жертва і цей найвищий подвиг на цій війні житимуть вічно".

Нагадаємо, командир піхотного відділення 47-ї механізованої бригади Дмитро Рибаков загинув 17 липня під час наступу на російські позиції у Запорізькій області.

Докладніше про Дмитра Рибакова читайте у матеріалі Юрія Бутусова на Цензор.НЕТ.

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Фото та відео Олег Богачук, Цензор.НЕТ.