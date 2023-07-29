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До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами. ФОТОрепортаж

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Місія ЮНЕСКО прибула до Одеси після того, як Росія обстріляла історичний центр міста.

Про це повідомили в Одеській міськраді, передає Цензор.НЕТ.

Уточнили, що представники ЮНЕСКО прибули в Одесу для проведення комплексної оцінки шкоди, завданої культурним і релігійним об’єктам ракетними ударами, здійсненими ворогом з 19 по 23 липня.

Місія фіксуватиме та документуватиме наслідки атак росіян.

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Місія працюватиме на чолі з К’ярою Децці Бардескі, координаторкою ЮНЕСКО в Києві у супроводі експертів.

Зараз вони вже оглядають локації, обʼєкти на яких постраждали.

Мерія нагадує, що пошкоджені близько 50 об’єктів, тому робота буде насиченою.

До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 01
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 02
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 03
До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки збитків, завданих російськими обстрілами 04

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Прощай немытая раССея
    Краще б житло відновили людям або переселили, а не Собор вилизували....
  • Наталия Клефас
    Із 50-ти будівель пошкоджених московією усі 3 фото - поповської богодєльні "русского мира" разом з прокацапсьим трухановим (все ще мером). Одеса цього не пробачить. Хіба ця религійна споруда є справжня Культура, що потребує охорони ЮНЕСКО? Дом вчених! Ліцей Столярського без жодного вцілілого вікна (напередодні навчального року)! Наука і виховання - от справжні цінності ЮНЕСКО, а не оборотні в рясах.
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