Директор інвестфонду з Києва вбив колишнього керівника банку й спалив тіло, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські затримали 51-річного киянина, який у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та автівкою вивіз тіло в Чернігівську область. Щоби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища у Козелецькій громаді.

Про це повідомила поліція Чернігівської області, передає Цензор.НЕТ.

18 липня о 7-й ранку до поліції Чернігівщини надійшло повідомлення від мешканки села Нічогівка Козелецької селищної громади.

Жінка виявила біля місцевого кладовища сліди згарища, у якому були кістки та людський череп.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та криміналісти обласної поліції.

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Поліцейські виявили людські рештки та низку речових доказів, зокрема сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

"На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях.Це сотні людей, – каже керівник відділу кримінального аналізу обласної поліції Іван Андрейченко.

Над розслідуванням обставин вбивства працювала спеціалізована робоча група поліції, до якої увійшли представники Департаментів карного розшуку і кримінального аналізу та оперативних служб Нацполіції, поліцейські Чернігівщини та міста Києва.

Найдосвідченіші співробітники поліції провели кропітку роботу для встановлення особи вбитого чоловіка та відтворили події, що передували злочину.

"В ході оперативно-розшукових заходів нам вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, останніх кілька років не працював. Раніше був управляючим одного з банків у Києві. Оперативники з’ясували, що напередодні зникнення чоловік відпочивав зі своїм товаришем, після чого зв'язок з ним обірвався", – розповідає начальник кримінальної поліції Чернігівщини Олександр Васильченко.

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Поліцейські проаналізували величезний масив інформації і зібрали всі зачіпки, які могли допомогти у розкритті зухвалого вбивства. На пошуки причетного до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини.

28 липня за силової підтримки спецпіздрозділу КОРДу поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку. Поліція провела низку санкціонованих обшуків і зібрала переконливу доказову базу, що свідчить про причетність фігуранта до скоєння вбивства.

"В ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку він розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний – директор інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптово виниклого конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті.

Зрозумівши, що накоїв, вирішив приховати сліди злочину. Для реалізації своїх злочинних планів на ранок він поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому", – повідомив деталі злочину Олександр Васильченко.

Зловмисника затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Затриманому вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нині тривають слідчі дії.















