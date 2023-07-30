За що воює Легіон "Свобода Росії"? Прем’єра документального фільму "Крах диктатури слова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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27 липня відбулася прем’єра документального фільму про Легіон "Свобода Росії".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал online.ua.
Команда online.ua презентувала документальний фільм "Легіон "Свобода Росії". Крах диктатури слова". У стрічці можна знайти відповіді на запитання за що воює "Легіон Свобода" і якій країні присягнув? Коли настане кінець тиранії Путіна? Чи вірять українці у "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР?
Як зазначають автори проєкту, вони проїхали понад 2000 км, щоб поспілкуватися з легіонерами на різних позиціях на передовій, подивитися чим вони живуть, дізнатися про їхні найближчі плани.