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За що воює Легіон "Свобода Росії"? Прем’єра документального фільму "Крах диктатури слова". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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27 липня відбулася прем’єра документального фільму про Легіон "Свобода Росії".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ютуб-канал online.ua.

Команда online.ua презентувала документальний фільм "Легіон "Свобода Росії". Крах диктатури слова". У стрічці можна знайти відповіді на запитання за що воює "Легіон Свобода" і якій країні присягнув? Коли настане кінець тиранії Путіна? Чи вірять українці у "хороших росіян" і чи варто громадянам Росії боятися приходу ЛСР?

Як зазначають автори проєкту, вони проїхали понад 2000 км, щоб поспілкуватися з легіонерами на різних позиціях на передовій, подивитися чим вони живуть, дізнатися про їхні найближчі плани.

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За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 01

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 02

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 03

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За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 04

За що воює Легіон Свобода Росії? Прем’єра документального фільму Крах диктатури слова 05

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Топ коментарі

  • Harakternik81 Ua
    Аж коробить від такої нездорової фантазії... яка ще "свобода раССеї "??? "пистець раССеї " - так правильніше і справедливо..
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ліплять ''харошіх руZZкіх''
  • Welt Schmerz
    100%, падло буду! Ми вже збиралися вдруге колонізувати Африку і усіх негрів зробити рабами! Але тут на їхній захист стали кацапські антирасисти!
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