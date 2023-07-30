Окупанти минулої доби обстріляли щонайменше 9 населених пунктів Донецької області. ФОТОрепортаж

Протягом доби російські загарбники масовано обстріляли Авдіївку, скинули авіабомбу на Нью-Йорк та обстріляли кілька громад Донеччини.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

На Волноваському напрямку пошкоджено 3 будинки у Новоукраїнці, під вогнем Пречистівка та Вугледар.

На Донецькому напрямку протягом ночі відбувалися обстріли Красногорівки Мар'їнської громади. На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки — обсяги руйнувань встановлюємо.

На Горлівському напрямку пошкоджено 3 будинки у Торецьку. На Нью-Йорк росіяни скинули авіабомбу ФАБ-500 — без постраждалих. У Предтечиному Костянтинівської громади пошкоджено 2 будинки. У Часовоярській громаді пошкоджено будинок і господарчу споруду.

На Лисичанському напрямку за добу зафіксовано 5 обстрілів Лиманської громади.

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