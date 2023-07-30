Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

29 липня ворог вкотре обстріляв м. Куп’янськ, пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під ворожим вогнем опинилося було село Вільхуватка Великобурлуцької ТГ, пошкоджень зазнала господарська споруда. За попередніми даними, окупанти обстрілювали Куп‘янщину з артилерії.



Крім того, 29 липня близько 20:30 відбувся ворожий обстріл с. Борисівка Липецької ТГ. Горів житловий будинок та сарай.

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