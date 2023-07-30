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Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки. ФОТО

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Сьогодні вранці, 30 липня, рашисти завдали ударів дронами-камікадзе по селу Тимофіївка Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомляє Харківська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку чотири дрони-камікадзе вдарили по селу Тимофіївка Богодухівського району. Внаслідок цього було пошкоджено декілька приватних будинків. За попередніми даними, без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки 01
Вранці окупанти вдарили дронами по Тимофіївці на Харківщині, пошкоджено приватні будинки 02

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