У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали. ФОТОрепортаж

Вчора, 29 червня, близько 23:50 у місті Вознесенськ Миколаївської області, на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara.

Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок зіткнення транспортних засобів 20-річний водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19 і 23 роки загинули, ще двоє пасажирів 22 та 26 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.

Як зазначається, усі травмовані були доставлені до медичного закладу.

На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.

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