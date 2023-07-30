У ДТП на Миколаївщині загинули 3 людини, ще 3 постраждали. ФОТОрепортаж
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Вчора, 29 червня, близько 23:50 у місті Вознесенськ Миколаївської області, на вулиці Київській, в районі автозаправної станції, сталась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-210990 та Suzuki Vitara.
Про це повідомляє Поліція Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок зіткнення транспортних засобів 20-річний водій ВАЗ-210990 та двоє його пасажирів віком 19 і 23 роки загинули, ще двоє пасажирів 22 та 26 років зазнали тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості. Зазнав травмувань і 57-річний водій Suzuki Vitara.
Як зазначається, усі травмовані були доставлені до медичного закладу.
На місці події працювали правоохоронці, рятувальники та медики. Встановлюються усі обставини та причини автопригоди.