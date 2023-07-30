З монумента "Батьківщина-мати" почали демонтувати радянський герб. ФОТО

Радянський герб з монумента "Батьківщина-мати" вже почали демонтувати.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"На монументі "Батьківщина-мати" розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту "Тризуб Батьківщини".

До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ - український тризуб", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, у 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом. У липні 2023 року Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита монумента "Батьківщина-мати" у Києві. Проєктними рішеннями передбачена заміна встановленого на щиті радянського герба на Тризуб.

Заміну радянського герба на монументі "Батьківщина-мати" планується здійснитидо 24 серпня 2023 року.

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