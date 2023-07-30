30 липня росіяни обстріляли Костянтинівську громаду - загинула людина, двоє дістали поранення, - Офіс ГПУ. ФОТОрепортаж

Російські окупанти обстріляли Костянтинівську громаду – розпочато досудові розслідування за фактами вбивства одного та поранення двох цивільних.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє офіс ГПУ.

У повідомленні зазначається: " За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 липня 2023 року о 14:15 армія рф обстріляла м. Костянтинівку. За попередніми даними, окупанти використали артилерію. Від вибухів дістали осколкових поранень сусіди – 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Парамедики надали їм допомогу прямо на місці.

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О 05:30 російські війська завдали, ймовірно, ракетного удару по с. Предтечиному Костянтинівської МТГ. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. Снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.

Прокурори продовжують вживати всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф".

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