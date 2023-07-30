Водій позашляховика, який перешкоджав руху карети швидкої допомоги у Києві, затриманий, - Нацполіція. ФОТО

Нацполіція оприлюднила інформацію про те, що водій позашляховика, який перешкоджав руху карети швидкої допомоги у Києві, затриманий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Відділ комунікації поліції Києва.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні, 30 липня, під час моніторингу мережі Інтернет, правоохоронці виявили відео, де водій позашляховика навмисно "підрізав" та заблокував рух спецтранспорту. Медики саме транспортували до лікарні дитину, тож кожна хвилина була на рахунку.

Як зʼясувалося, водію не сподобалось, що карета ШМД поспішає з увімкненими спецсигналами у крайній лівій смузі, тож він різко "підрізав" авто та на деякий час зупинив спецтранспорт. У ці хвилини в салоні ШМД саме перебувала 2-річна дитина, яку екстрено транспортували до лікарні. Лише після умовляння медиків, порушник розблокував проїзд кареті ШМД. Поліцейські Подільського управління поліції зареєстрували подію та надали орієнтування по автівці усім нарядам поліції. За допомогти аналітиків столичного главку правоохоронці встановили маршрут руху автомобіля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни ЗСУ затримали мажорів, що скоїли п’яну ДТП у Кривому Розі та намагалися втекти з місця події. ФОТОрепортаж

Близько 16:00 години патрульні поліцейські, спецпризначенці полку №1 та оперативники Подільського управління поліції зупинили водія на вулиці Протасів Яр. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка затримала чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Порушником виявився киянин, 1989 року народження.

Слідчі кваліфікували дану подію як хуліганство за ст. 296 Кримінального кодексу України. Водію загрожує до пʼяти років увʼязнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП у Харкові: суд заарештував 16-річного підлітка на 2 місяці без права застави



