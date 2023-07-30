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Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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У Полтавській області зіштовхнулася маршрутка з автомобілем Volkswagen Tiguan, унаслідок ДТП загинуло двоє людей, ще 10 дістали тілесні ушкодження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомила пресслужба поліції в Полтавській області.

Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 на автодорозі між селами Проні та Стасі Полтавського району.

"За попередньою версією слідства сталося зіткнення автобуса РУТА з автомобілем Volkswagen Tiguan. Унаслідок ДТП на місці події загинув 40-річний водій легковика та 56-річна пасажирка маршрутного автобуса", - сказано в повідомленні.

Наразі відомо, що тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали пасажир легкового автомобіля і ще 10 пасажирів автобуса, серед яких одна малолітня дитина. Постраждалих доправили до лікарні.

У поліції додали, що в момент зіткнення в маршрутці перебувало 17 пасажирів і водій.

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Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція 01
Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція 02
Маршрутка зіткнулась із легковиком на Полтавщині - загинуло 2 людини, 10 - травмовано, - Нацполіція 03

Топ коментарі

  • Sergio ee3cd576
    Цікава позиція. У новині жодного слова про продробиці хто саме порушував правила, а ви відразу водія кросовера (ніякий це не позашляховик) записали в уй..бки. Плющить, що хтось зміг собі дозволити купити авто (далеко не дороге, якому вже біля 10 років) ?
  • Магирус
    Тем более на своём опыте скажу, что водители маршруток очень часто плюют на ПДД, в Киеве так точно
  • Юрій Вінгорськи
    а що, вже відомо що тігуан пішов по зустрічній
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