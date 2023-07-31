У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний. ФОТО

На війні Росії проти України загинув актор Євген Світличний.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив режисер і ввоїн ЗСУ Олег Сенцов.

Він зазначив: "Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину".

Український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов у фейсбуці зазначив: "Загинув Євген Світличний. Актор, що втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина і герой. Вічна памʼять"

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