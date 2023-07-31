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У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний. ФОТО

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На війні Росії проти України загинув актор Євген Світличний.

Як інормує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив режисер і ввоїн ЗСУ Олег Сенцов. 

Він зазначив: "Жека Світличний. Спортсмен, Актор, Воїн. Загинув як Герой, захищаючи нашу Батьківщину".

Український продюсер і культурний менеджер Денис Іванов у фейсбуці зазначив: "Загинув Євген Світличний. Актор, що втілив образ Карася в "Носорозі". Світла людина і герой. Вічна памʼять"

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У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний 01

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Низький уклін Вам, Захисники України!!!
    Вибачте, Сім'я та Батьки!!
    Кари, московітам *****, страшної кари!!
    Слава Україні!!
  • Hirka Pravda
    Світла пам'ять Воїну Світла.

    Глибокі співчуття рідним.
  • Валентина Горшкова ad1d4435
    Вічна пам'ять та слава Герою ! Щирі співчуття рідним та близьким.
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