У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У грузинському порту Батумі знову протестували проти вже другого прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на Batumelebi.
"Демонстрація проти круїзного лайнера почалася в Батумській гавані о 12 годині ночі за місцевим часом, проте поліція не допустила учасників демонстрації, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Правоохоронці пояснили свої дії "міркуваннями безпеки", - йдеться в повідомленні.
За інформацією Радіо Свобода, поліція затримала декількох протестувальників.
Нагадаємо, це вже не перший протест у Батумі. 27 липня у грузинський порт прибув з Сочі круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами на борту. Опозиційні партії Грузії влаштували протест, що змусило лайнер покинути Батумі на 2 дні раніше графіка.