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У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У грузинському порту Батумі знову протестували проти вже другого прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на  Batumelebi.

"Демонстрація проти круїзного лайнера почалася в Батумській гавані о 12 годині ночі за місцевим часом, проте поліція не допустила учасників демонстрації, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Правоохоронці пояснили свої дії "міркуваннями безпеки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Радіо Свобода, поліція затримала декількох протестувальників.

Нагадаємо, це вже не перший протест у Батумі. 27 липня у грузинський порт прибув з Сочі круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами на борту. Опозиційні партії Грузії влаштували протест, що змусило лайнер покинути Батумі на 2 дні раніше графіка.

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У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників 01
У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників 02
У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників 03

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
    Потрібно припинити кормити ціх кацапів шашликами у ресторанах і кафе - бойкот країні вбивц .
  • 5 копійок
    Було і відео як лапті з лайнера кричали слава ***** і показували фак грузинам.
  • Игорь Солдатов 763f3369
    Все прчинається з жополизтва.А згодом Грузія буде як Бєлорусія....
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