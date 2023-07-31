У Грузії протестували проти прибуття чергового круїзного лайнера з Сочі. Поліція затримала двох протестувальників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У грузинському порту Батумі знову протестували проти вже другого прибуття із Сочі круїзного лайнера Astoria Grande з російськими туристами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Європейська правда" із посиланням на Batumelebi.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Демонстрація проти круїзного лайнера почалася в Батумській гавані о 12 годині ночі за місцевим часом, проте поліція не допустила учасників демонстрації, серед яких були громадські активісти та члени опозиційної політичної партії. Правоохоронці пояснили свої дії "міркуваннями безпеки", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Радіо Свобода, поліція затримала декількох протестувальників.

Нагадаємо, це вже не перший протест у Батумі. 27 липня у грузинський порт прибув з Сочі круїзний лайнер Astoria Grande із російськими туристами на борту. Опозиційні партії Грузії влаштували протест, що змусило лайнер покинути Батумі на 2 дні раніше графіка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського окупанта викинуло хвилями на пляж грузинського Батумі. ВIДЕО





