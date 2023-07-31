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Рашисти встановлюють загородження навколо Кримського мосту для захисту від морських дронів. ФОТО

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Російські загарбники розмістили захисні плавучі загородження навколо Кримського мосту.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash, передає Цензор.НЕТ.

"Кримський міст додатково огороджено спеціальними протидиверсійними боновими загородженнями - на випадок нових спроб Києва вчинити теракт. За нашою інформацією, у перспективі конструкції захищатимуть міст від атак на всій його протяжності.

Такі загородження призначені для захисту від надводних та підводних дронів, якими останнім часом все активніше користується Україна. Це як поставлена НАТО техніка, так і перероблені під дрони-камікадзе гідроцикли", - пише видання.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Кримський міст - це ціль, яку треба нейтралізувати.

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Рашисти встановлюють загородження навколо Кримського мосту для захисту від морських дронів 01

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    За вашою логікою Чонгар розмінували від великого ума?
  • Neo Matrix
    Третій --- і остаточний -- удар буде нанесений ракетами.

    Чекаємо встановлення goв6оũo6cького мангала над усім т.зв. кримським мостом!
  • Saul Goodman
    суттєво ускладнить задачу для морських дронів...
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