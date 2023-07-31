Наслідки ранкового обстрілу Херсона: Загинув 60-річний комунальник, двоє його колег дістали поранення. ФОТОрепортаж

60-річний працівник комунального підприємства загинув внаслідок ранкового обстрілу Херсона. Ще двоє його колег дістали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, близько 8:20 окупанти завдали удару по Херсону.

"Внаслідок обстрілу середмістя загинув 60-річний працівник міського комунального підприємства. Ще двоє його колег – тракторист та робітник отримали поранення. Дані уточнюються. Попередньо, обстріл здійснено зі ствольної артилерії. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт", - йдеться в повідомленні.

Глава ОВА Олександр Прокудін пізніше уточнив, що чоловіки, 46 та 43 роки, внаслідок обстрілу отримали контузії. Їх шпиталізували до медзакладу, лікарі надають їм допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що вранці росіяни завдали удару по центру Херсона, загинув чоловік.

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