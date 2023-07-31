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Наслідки ворожих ударів по Куп’янщині. ФОТО

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Окупанти вчергове обстріляли Куп’янщину на Харківщині, прокурори зафіксували наслідки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 31 липня близько 1:00 російські військові нанесли ракетний удар по смт Великий Бурлук Куп‘янського району. За попередньою інформацією, ракетою С-300. Пошкоджено житловий будинок.

Вчора близько 19:00 зс рф обстріляли село Подоли. Пошкоджено приватне домоволодіння.

Слідчо-прокурорська група задокументувала наслідки збройної агресії РФ.

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Наслідки ворожих ударів по Куп’янщині 01
Наслідки ворожих ударів по Куп’янщині 02

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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