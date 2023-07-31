Викладач на Запоріжжі передавав рашистам інформацію про дислокацію ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідники СБУ затримали ворожого інформатора у прифронтових районах Запоріжжя. Чоловік передавав росіянам інформацію про дислокацію та переміщення Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року, приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону .

"Для збору розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки", - йдеться в повідомленні.

Викладач передавав координати об’єктів Сил оборони представнику російської спецслужби через месенджер. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.

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Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.

За місцем проживання зловмисника виявлено:



мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф;

4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;

три рації;

оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.

Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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