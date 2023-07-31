Викладач на Запоріжжі передавав рашистам інформацію про дислокацію ЗСУ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, викладач інформатики місцевого вищого професійного училища, якого ворог дистанційно залучив до співпраці в середині липня 2023 року, приховано збирав відомості про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону .
"Для збору розвідданих фігурант облаштував "спостережний пункт" на власній дачі, яка розташована в одному із садових товариств поблизу південного фронту. Використовуючи бінокль та іншу оптику, він намагався виявити передові позиції підрозділів ЗСУ. Крім того, зловмисник на велосипеді об’їжджав сусідні дачні кооперативи і прилеглу місцевість, де фіксував маршрути руху української військової техніки", - йдеться в повідомленні.
Викладач передавав координати об’єктів Сил оборони представнику російської спецслужби через месенджер. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки вогневих ударів по підрозділах ЗСУ, у тому числі з використанням ворожих зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400.
Співробітники СБУ затримали ворожого інформатора під час спроби передачі розвідданих агресору.
За місцем проживання зловмисника виявлено:
мобільний телефон і ноутбук із доказами його листування з спецслужбою рф;
4 сигнально-шумові пістолети, перероблені під бойові;
три рації;
оптичні прилади спостереження за віддаленими об’єктами.
Чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення Збройних Сил України, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисника. Йому загрожує до 12 років тюрми.