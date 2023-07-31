Доба на Донеччині: ракетний удар по Краматорську та масований артобстріл Авдіївки. ФОТОрепортаж

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, напередодні росіяни завдали ракетного удару по Краматорську: пошкодили адмінбудівлю і та підприємство.

"На Волноваському напрямку ворог 26 разів обстріляв з артилерії Вугледар. У громаді під вогнем Пречистівка та Максимівка. У Комарській ТГ пошкоджене фермерське господарство у Веселому.

На Донецькому напрямку пошкоджено будинок у Красногорівці. Двічі обстріляна Курахівська ТГ, під вогнем околиці Очеретинської громади. На ранок відбувся масований артобстріл Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

За даними Кириленка, на Горлівському напрямку 1 людина загинула у Предтечиному Костянтинівської ТГ. У Костянтинівці поранено 5 людей, пошкоджено 21 приватний будинок. У Часовоярській ТГ пошкоджено 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 1 інфраструктурний об'єкт. У Торецьку пошкоджено 20 будинків, поранено 2 людини. Зранку росіяни завдали 4 авіаударів по Нью-Йорку.

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На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Ямполі Лиманської ТГ, пошкоджено будинок у Переїзному Званівської ТГ.