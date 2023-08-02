Під Бахмутом загинув воїн ЗСУ, доктор наук Валерій Поколодний. ФОТО

Український воїн, доктор економічних наук Валерій Поколодний загинув під час боїв за Бахмут.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці громадський активіст Дмитро Дробот.

Він зазначив: "Валерий Поколодный загинув біля села Кліщіївка під Бахмутом. Загинув коли вів у бій свій підрозділ, потрапивши під мінометний обстріл.

Хочу щоб тебе запам'ятали. Тому дозволю собі декілька спогадів про тебе тут.

Борода. Ти її носив коли захищав докторську. Вона надавала тобі віку але тебе видавали очі. Завжди молоді та веселі.

Манери. Ніколи не зустрічав такого як ти. Завжди перепрошував, вибачався та відносився з повагою до усіх. Поряд з тобою люди відчували себе кращими ніж про себе думали. І це робив саме ти, Валерій.

Сила Людей. 7 років. Разом. Багато було пройдено. Виборів, розмов, поїздок, суперечок та мрій. Співчуття дружині Олені Поколодній, доньці та онучці".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У боях за Україну загинув актор та воїн Євген Світличний. ФОТО













