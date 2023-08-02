Атака дронів на Київ: Пошкоджено фасад адмінбудівлі у Солом’янському районі, постраждалих немає. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе на Київ було пошкоджено фасад адмінбудівлі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Сьогодні вночі ворог здійснив чергову атаку на Київ. Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Солом’янському районі міста. Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок атаки пожежі не виникло, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували дронами-камікадзе столицю. Силами й засобами ППО усі повітряні цілі - понад 10 БпЛА, було знищено.

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