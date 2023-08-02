Окупанти минулої доби завдали ударів щонайменше по 12 населених пунктах Донецької області. ФОТО
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По Слов’янській громаді ворог випустив 5 ракет, в Авдіївці росіяни обстріляли АКХЗ та житлові квартали.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілів у Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки і 1 двоповерхівку. Ще 2 будинки пошкоджено у Гірнику. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, в Очеретинській - лінії електропередач.
В Авдіївці росіяни обстріляли АКХЗ та житлові квартали - є влучання на 10 вулицях.
На Горлівському напрямку пошкоджено адмінбудівлю у Торецьку, околиці Нью-Йорка зазнали двох авіаударів. Під обстрілами Часів Яр, а також Роздолівка і Васюківка Соледарської громади.
На Лисичанському напрямку відбулося 5 обстрілів Лиманської громади.
Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.