Окупанти минулої доби завдали ударів щонайменше по 12 населених пунктах Донецької області. ФОТО

По Слов’янській громаді ворог випустив 5 ракет, в Авдіївці росіяни обстріляли АКХЗ та житлові квартали.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів у Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки і 1 двоповерхівку. Ще 2 будинки пошкоджено у Гірнику. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, в Очеретинській - лінії електропередач.

В Авдіївці росіяни обстріляли АКХЗ та житлові квартали - є влучання на 10 вулицях.

На Горлівському напрямку пошкоджено адмінбудівлю у Торецьку, околиці Нью-Йорка зазнали двох авіаударів. Під обстрілами Часів Яр, а також Роздолівка і Васюківка Соледарської громади.

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На Лисичанському напрямку відбулося 5 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини.







