Новини Фото • Агресія Росії проти України

Окупанти минулої доби завдали ударів щонайменше по 12 населених пунктах Донецької області. ФОТО

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По Слов’янській громаді ворог випустив 5 ракет, в Авдіївці росіяни обстріляли АКХЗ та житлові квартали.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілів у Кураховому поранено 2 людини, пошкоджено 4 приватні будинки і 1 двоповерхівку. Ще 2 будинки пошкоджено у Гірнику. У Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, в Очеретинській - лінії електропередач.

В Авдіївці росіяни обстріляли АКХЗ та житлові квартали - є влучання на 10 вулицях. 

На Горлівському напрямку пошкоджено адмінбудівлю у Торецьку, околиці Нью-Йорка зазнали двох авіаударів. Під обстрілами Часів Яр, а також Роздолівка і Васюківка Соледарської громади. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти обстріляли Слов’янськ на Донеччині, били по житловому мікрорайону. ФОТО

На Лисичанському напрямку відбулося 5 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни поранили 3 жителів Донеччини. 

Окупанти минулої доби завдали ударів щонайменше по 12 населених пунктах Донецької області 01

Окупанти минулої доби завдали ударів щонайменше по 12 населених пунктах Донецької області 02
Окупанти минулої доби завдали ударів щонайменше по 12 населених пунктах Донецької області 03

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