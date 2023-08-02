У США відбувся пуск ракети-носія Antares, розробленої за участю українських фахівців. ФОТО

У ніч на 2 серпня відбувся успішний пуск ракети-носія Antares, яку розробила американська компанія за активної участі фахівців з Дніпра.

Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі відбувся 17-й успішний пуск ракети-носія Antares. Вона розроблена американською компанією та за активної участі фахівців із Дніпропетровщини", - написав він.

Ракета вивела на орбіту космічний корабель Cygnus з корисним навантаженням для Міжнародної космічної станції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Китай і Росія посилили свою активність проти США у космосі, - Пентагон

За повідомленням Національного космічного агентства України, 2 серпня 2023 року о 3 годині 31 хвилині за київським часом із Центру космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США) відбувся успішний пуск ракети-носія середнього класу Antares.

Основна конструкція першого ступеня ракети-носія і частина наземного обладнання розроблена Конструкторським бюро "Південне" та виготовлена Південним машинобудівним заводом (Дніпро) в кооперації з українськими підприємствами "Київприлад" (Київ), "Хартрон-Аркос" (Харків), "Хартрон-Юком" (Запоріжжя), "Чезара Телеметрія", "Рапід" (Чернігів) на замовлення корпорації Northrop Grumman (США).

Підготовку Antares, випробування та пуск провели за участі дніпровських та харківських фахівців. Спеціалісти конструкторського бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювали технічну підтримку пуску.

Читайте також: Україна розірвала угоду з Росією про дослідження космосу