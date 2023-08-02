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Чоловік взяв у заручниці співробітницю Пенсійного фонду в Марганці та підірвав гранату. ФОТО

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У Марганці на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату. Він поранений, інші люди не постраждали.

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

О 8:56 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік із гранатою взяв у заручниці співробітницю місцевого управління Пенсійного фонду.

На місце виїхали поліцейські. Під час переговорів чоловік відпустив заручницю і підірвав гранату.

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"В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Поліція порушила провадження за статтею про захоплення заручників та незаконне поводження зі зброєю. Зараз на місці тривають слідчі дії.

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Чоловік взяв у заручниці співробітницю Пенсійного фонду в Марганці та підірвав гранату 01
Чоловік взяв у заручниці співробітницю Пенсійного фонду в Марганці та підірвав гранату 02
Чоловік взяв у заручниці співробітницю Пенсійного фонду в Марганці та підірвав гранату 03

Топ коментарі

  • Константин 941a3274
    мабуть, довели чоловіка! пенсійний фонд - там ще ті люди працюють...
    гнила корупційна держава отак доводить до сказу людей несправедливістю та корупцією

    тепер система буде себе захищати і дадуть йому років 15
  • Николай Харченко 064ae2ee
    На жаль, питання супер актуальне!
    В чому проблема, розібрався хтось?
    Якщо людина-пенсіонер готова віддати своє життя, якщо людина-пенсіонер не захищена та завжди впевнена в тому що її ПФ надурить, а це дуже часто буває, то проблема не в цій людині, хоча безумовно це злочин, проблема в чинушах з ПФ.
    Вони якраз відносяться до пенсіонерів в більшості як до попрошайок!
    Реформування ПФ !
  • Зэлэный_Змий
    Один знайомий знайомих - афганець. Пробивний чувак, вже звісно на пенсії, але ще повний сил і ініціативи. За законом йому повинні були бути нараховані якісь надбавки. Він пів року воював з ПФ, потім сказав шо в нього нерви не витримують і він змушений припинити ці бодання, бо він просто прийде і повбиває там всіх. Бо там відмови плану "а у вас печатку погано видно", "а надайте ще от такий документ", "а де виписка з госпіталя? скатайтеся в Кандагар, візьміть".
    Цей чувак видно не зупинився вчасно...
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