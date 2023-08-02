Чоловік взяв у заручниці співробітницю Пенсійного фонду в Марганці та підірвав гранату. ФОТО
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У Марганці на Дніпропетровщині чоловік підірвав гранату. Він поранений, інші люди не постраждали.
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
О 8:56 на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік із гранатою взяв у заручниці співробітницю місцевого управління Пенсійного фонду.
На місце виїхали поліцейські. Під час переговорів чоловік відпустив заручницю і підірвав гранату.
"В результаті вибуху чоловік отримав осколкові поранення. Поліцейські на місці надали йому домедичну допомогу. Інші люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Поліція порушила провадження за статтею про захоплення заручників та незаконне поводження зі зброєю. Зараз на місці тривають слідчі дії.