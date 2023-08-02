У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ. ФОТО (оновлено)
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці. Зловмисники відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ", - йдеться в повідомленні..
Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Їм повідомили про підозру.
Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "Шахед" під час нічної атаки 1 серпня цього року.
Винним загрожує до 12 років тюрми.
Журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на джерела в СБУ повідомив, що затриманими є жителі Салтівського житлового масиву Харкова: 18-річний Дмитро Пєнцов та 20-річний Едуард Ісінов.