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У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ. ФОТО (оновлено)

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Двоє безробітних мешканців Харкова збирали для ворога дані про підрозділи ЗСУ на території міста й області та наводили на ці об’єкти удари рашистів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці. Зловмисники  відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скріншоти з відмітками до свого куратора з РФ", - йдеться в повідомленні..

Співробітники СБУ затримали обох учасників групи "на гарячому" під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони. Їм повідомили про підозру. 

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Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе "Шахед" під час нічної атаки 1 серпня цього року.

Винним загрожує до 12 років тюрми.

Журналіст Андрій Цаплієнко із посиланням на джерела в СБУ повідомив, що затриманими є жителі Салтівського житлового масиву Харкова: 18-річний Дмитро Пєнцов та 20-річний Едуард Ісінов.

У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ 01

У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ 02
У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ 03
У Харкові затримали двох інформаторів РФ, які корегували ворожий вогонь по місту та області, - СБУ 04

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Топ коментарі

  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Якщо і далі тільки виловлювати агентів окупантів, толку буде нуль!!
    Вони такі ж убивці Українців, як і московіти *****!!!
    З них толку для Українців та України, УЖЕ не буде, від слова ЗОВСІМ!!
    Це тіж тітушки із спортивних підвалів, під контролем мусорських, як агентів *****.
    Вішати на ліхтарних стовпах, навпроти міськради, а не годувати ухилянтів від мобілізації!!

    Вони СВІДОМО пішли на убивство Українців, з якими живуть, на 30 році Незалежності України!!
    Українці терплячі, але за 1,5 роки, терпець УВІРВЕТЬСЯ, самі буть вішати своїх убивць, бо влада зайнята мародерством та сраному з країнами, що підтримують Україну!!
    Співпадіння???
  • время
    За ноги їх та головою об асфальт.
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Так вони не кінчаються -- іх по Украіні ****** туча
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