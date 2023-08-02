З-під завалів на Сумщині врятували 66 унікальних гравюр, присвячених Голодомору. ФОТОрепортаж

Під завалами Сумського училища, у яке росіяни поцілили ракетою, знайшли значну частину унікальних гравюр роботи Миколи Бондаренка, присвячених Голодомору.

Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

В будівлі училища був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині. Там майже 6 років діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна - 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція включала 89 робіт.

29 липня навчальний корпус училища був зруйнований російською ракетою. Гравюри опинилися під завалами.

Дивіться: В.о. директорки Музею Голодомору Гасиджак зацькували в мережі через зовнішність: Вона позиватиметься до суду. ВIДЕО

"Завдяки відповідальній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка - 66 гравюр - були врятовані", - йдеться у повідомленні.











