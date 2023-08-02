З-під завалів на Сумщині врятували 66 унікальних гравюр, присвячених Голодомору. ФОТОрепортаж
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Під завалами Сумського училища, у яке росіяни поцілили ракетою, знайшли значну частину унікальних гравюр роботи Миколи Бондаренка, присвячених Голодомору.
Про це повідомили в ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
В будівлі училища був розташований Центр досліджень руху опору Голодоморів на Сумщині. Там майже 6 років діяла унікальна виставка графічних малюнків Миколи Бондаренка "Україна - 1933: кулінарна книга. Пам'ять людська". Експозиція включала 89 робіт.
29 липня навчальний корпус училища був зруйнований російською ракетою. Гравюри опинилися під завалами.
"Завдяки відповідальній та злагодженій роботі підрозділів ДСНС Сумщини, допомозі співробітників закладу та волонтерів більшість ліноритів Миколи Бондаренка - 66 гравюр - були врятовані", - йдеться у повідомленні.