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Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

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Минулого місяця Цензор.НЕТ спільно з БФ "Свобода України" запланували виготовити сотню FPV-дронів під брендом "Дикі Шершні".

Минулого місяця Цензор.НЕТ спільно з БФ "Свобода України" запланували виготовити сотню FPV-дронів під брендом "Дикі Шершні".

Проте, завдяки вашій активній підтримці, нам вдалося зібрати 2 млн грн і перевиконати план - виготовлено 120 FPV-дронів.

Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 01
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 02
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 03

Окрім того, за ваші інвестиції було придбано велику кількість супутнього обладнання для покращень бойових спроможностей бойових підрозділів, з якими ми працюємо.

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Зокрема, завдяки читачам Цензор.НЕТ, ми передали бійцям:

100 FPV-дронів на 7-дюймів; 
20 дронів на 10-дюймів;
100 акумуляторів на 6000mah та 25 акумуляторів на 12500mah;
5 ретрансляторів для підсилення відеозвязку (в тому числі власного виробництва);
5 комплектів антен для підсилення звʼязку керування;
3 шолома та пульти керування для пілотів;
3шт 3D принтера та 25 комплектів пластика для друку корпусів снарядів;
мобільна станція для пілота.

Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 04
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 05
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 06

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FPV-дрони та обладнання отримали:

підрозділи ССО;
підрозділи 3 ОШБ;
підрозділи ГУР;
підрозділ АЗГАРД;
підрозділ ОПБ ім. Б. Хмельницького;
Інтернаціональний легіон;
підрозділи 5 ОШБ.

Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 07
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 08

Всі підрозділи отримують повністю налаштовані та обльотані дрони, які готові виконувати бойові задачі. А також супроводження і консультацію технічних фахівців "Диких Шершнів". Результати роботи цих дронів ми уже показували і скоро ще опублікуємо.

Також у нас з'явилася своя айдентика та новий логотип (на фото), який для нас безкоштовно розробила дизайн-студія "Тюбік". Хлопці і дівчата досконало знають свою роботу і якщо вам потрібен брендинг, графічний дизайн, веб-дизайн, чи інші послуги, то ми щиро їх рекомендуємо.

Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 09
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 10
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 11
Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів Дикі Шершні 12

В серпні ми поставили собі мету збробити і поставити 150 FPV-дронів. Тому якщо вірите в нашу справу і хочете допомогти, то зробити це можна за реквізитами. Попри медійне заспокоєння аудиторії, потреба в таких дронах вимірюється в десятках тисяч на місяць і до насичення військ ними ще дуже далеко.

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ПриватБанк: 4731219611037825
PayPal: [email protected]

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Топ коментарі

  • Дивлюсь Глибше
    Это всё хорошо, только это не украинское производство, а сборка из китайских запчастей ,а ведь можно было бы и двигатели делать в Украине и платить налог и дать рабочие места и рамы изготавливать и пропеллеры и микросхемы контройлеры и GPS навигаторы ,только то в другой жизни и пр другом руководстве скорее всего будет и для Украины,а не Китая.
  • Vaaleikumassalam
    якби потрусили всих военкомів і їхню свиту то тему дронів можна було закрити
  • CrossFirenko
    На 120 дронів більше, ніж вся Зельона влада з діючими кварталістами.
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