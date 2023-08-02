Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж

Минулого місяця Цензор.НЕТ спільно з БФ "Свобода України" запланували виготовити сотню FPV-дронів під брендом "Дикі Шершні".

Минулого місяця Цензор.НЕТ спільно з БФ "Свобода України" запланували виготовити сотню FPV-дронів під брендом "Дикі Шершні".

Проте, завдяки вашій активній підтримці, нам вдалося зібрати 2 млн грн і перевиконати план - виготовлено 120 FPV-дронів.







Окрім того, за ваші інвестиції було придбано велику кількість супутнього обладнання для покращень бойових спроможностей бойових підрозділів, з якими ми працюємо.

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Зокрема, завдяки читачам Цензор.НЕТ, ми передали бійцям:



100 FPV-дронів на 7-дюймів;

20 дронів на 10-дюймів;

100 акумуляторів на 6000mah та 25 акумуляторів на 12500mah;

5 ретрансляторів для підсилення відеозвязку (в тому числі власного виробництва);

5 комплектів антен для підсилення звʼязку керування;

3 шолома та пульти керування для пілотів;

3шт 3D принтера та 25 комплектів пластика для друку корпусів снарядів;

мобільна станція для пілота.







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FPV-дрони та обладнання отримали:



підрозділи ССО;

підрозділи 3 ОШБ;

підрозділи ГУР;

підрозділ АЗГАРД;

підрозділ ОПБ ім. Б. Хмельницького;

Інтернаціональний легіон;

підрозділи 5 ОШБ.





Всі підрозділи отримують повністю налаштовані та обльотані дрони, які готові виконувати бойові задачі. А також супроводження і консультацію технічних фахівців "Диких Шершнів". Результати роботи цих дронів ми уже показували і скоро ще опублікуємо.

Також у нас з'явилася своя айдентика та новий логотип (на фото), який для нас безкоштовно розробила дизайн-студія "Тюбік". Хлопці і дівчата досконало знають свою роботу і якщо вам потрібен брендинг, графічний дизайн, веб-дизайн, чи інші послуги, то ми щиро їх рекомендуємо.









В серпні ми поставили собі мету збробити і поставити 150 FPV-дронів. Тому якщо вірите в нашу справу і хочете допомогти, то зробити це можна за реквізитами. Попри медійне заспокоєння аудиторії, потреба в таких дронах вимірюється в десятках тисяч на місяць і до насичення військ ними ще дуже далеко.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

PayPal: [email protected]

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