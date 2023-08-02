Спільнота Цензор.НЕТ у липні профінансувала виробництво 120 FPV-дронів "Дикі Шершні". ФОТОрепортаж
Минулого місяця Цензор.НЕТ спільно з БФ "Свобода України" запланували виготовити сотню FPV-дронів під брендом "Дикі Шершні".
Проте, завдяки вашій активній підтримці, нам вдалося зібрати 2 млн грн і перевиконати план - виготовлено 120 FPV-дронів.
Окрім того, за ваші інвестиції було придбано велику кількість супутнього обладнання для покращень бойових спроможностей бойових підрозділів, з якими ми працюємо.
Зокрема, завдяки читачам Цензор.НЕТ, ми передали бійцям:
100 FPV-дронів на 7-дюймів;
20 дронів на 10-дюймів;
100 акумуляторів на 6000mah та 25 акумуляторів на 12500mah;
5 ретрансляторів для підсилення відеозвязку (в тому числі власного виробництва);
5 комплектів антен для підсилення звʼязку керування;
3 шолома та пульти керування для пілотів;
3шт 3D принтера та 25 комплектів пластика для друку корпусів снарядів;
мобільна станція для пілота.
FPV-дрони та обладнання отримали:
підрозділи ССО;
підрозділи 3 ОШБ;
підрозділи ГУР;
підрозділ АЗГАРД;
підрозділ ОПБ ім. Б. Хмельницького;
Інтернаціональний легіон;
підрозділи 5 ОШБ.
Всі підрозділи отримують повністю налаштовані та обльотані дрони, які готові виконувати бойові задачі. А також супроводження і консультацію технічних фахівців "Диких Шершнів". Результати роботи цих дронів ми уже показували і скоро ще опублікуємо.
Також у нас з'явилася своя айдентика та новий логотип (на фото), який для нас безкоштовно розробила дизайн-студія "Тюбік". Хлопці і дівчата досконало знають свою роботу і якщо вам потрібен брендинг, графічний дизайн, веб-дизайн, чи інші послуги, то ми щиро їх рекомендуємо.
В серпні ми поставили собі мету збробити і поставити 150 FPV-дронів. Тому якщо вірите в нашу справу і хочете допомогти, то зробити це можна за реквізитами. Попри медійне заспокоєння аудиторії, потреба в таких дронах вимірюється в десятках тисяч на місяць і до насичення військ ними ще дуже далеко.
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