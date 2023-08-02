На Закарпатті викрито злочинну групу, яка обікрала ексгравця Національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар", - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Закарпатті викрито злочинну групу, яка обікрала, зокрема, колишнього гравця Національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, двоє членів злочинної групи здійснювали крадіжки з приватних будинків у Закарпатській області. Вони ретельно готувалися до вчинення злочинів. За допомогою спецтехніки проводили спостереження за майбутнім об’єктом. Щоб їх не викрили, пересувалися дорогами без відеоспостереження та використовували інші методи конспірації.



Як зазначилі в Офісі Генпрокурора, однією із жертв крадіїв став колишній гравець національної збірної України з футболу та ФК "Шахтар" Донецьк. З його будинку викрали значну кількість коштовних речей та гроші.

Також дивіться: Трьох депутатів Київради підозрюють в ухиленні від військової служби, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Загалом вони завдали потерпілим понад 500 тис. доларів США збитків.



Під час проведення обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено викрадене майно. Наразі їм обрано запобіжні заходи – тримання під вартою.

Правоохоронці не розкривають, про якого футболіста йдеться, але за даними УП, жертвою грабіжників став футболіст Олександр Кучер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру екскомандиру частини, який відрядив депутатів-військовослужбовців на службу до КМВА, - Офіс Генпрокурора







