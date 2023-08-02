Україна та Хорватія обговорюють маршрути до портів для вивезення зерна. ФОТО

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський зустрівся з радницею Міністра закордонних справ Республіки Хорватія Коліндою Грабар-Китарович для обговорення експорту зерна з України через порти Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує Цензор.НЕТ.

У зустрічі також взяли участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич.

Як зазначається, сторони обговорили можливість експорту українського зерна через порти Хорватії та питання розробки маршрутів до цих портів.

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Сольський наголосив на важливості для українських аграріїв компенсації від ЄС за транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти – Хорватії, Словенії та Італії.

Сторони також торкнулися теми розмінування сільгоспземель. Грабар-Китарович наголосила, що Хорватія добре розуміє Україну і буде надалі допомагати у розмінуванні.