Україна та Хорватія обговорюють маршрути до портів для вивезення зерна. ФОТО
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики, інформує Цензор.НЕТ.
У зустрічі також взяли участь заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик та Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Хорватія в Україні Аніца Джамич.
Як зазначається, сторони обговорили можливість експорту українського зерна через порти Хорватії та питання розробки маршрутів до цих портів.
Сольський наголосив на важливості для українських аграріїв компенсації від ЄС за транзит у порти Литви та Латвії, Німеччини, Нідерландів, а також в адріатичні порти – Хорватії, Словенії та Італії.
Сторони також торкнулися теми розмінування сільгоспземель. Грабар-Китарович наголосила, що Хорватія добре розуміє Україну і буде надалі допомагати у розмінуванні.