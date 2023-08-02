У Чернівецькій області судитимуть керівника приватної лікарні, який заволодів коштами на 15 млн грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

На Буковині керівника приватного медичного центру підозрюють у привласненні 15 млн гривень, виділених за програмою медичних гарантій.

Про це повідомляють в Чернівецькій обласній прокуратурі, пише Цензор.НЕТ.

За даними слідства, засновник та директор приватного медцентру створив механізм заволодіння бюджетними коштами. До цього він залучив дружину та чотирьох працівників центру.

"Встановлено, що упродовж 2022 року лікарі подавали до Національної служби здоров’я України неправдиву інформацію щодо надання населенню послуг за програмою медичних гарантій. Насправді ці послуги медичний центр не надавав, однак на основі недійсних даних, приватному медзакладу було безпідставно виплачено з держбюджету понад 15 млн грн", - зазначають правоохоронці.

Отримані грошові кошти керівник закладу легалізував шляхом перерахування на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання, зокрема і своєї дружини – лікарю цієї ж установи, яка зареєстрована як фізична особа-підприємець.

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Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали слідчі ГУНП у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління СБ України та УСР в Чернівецькій області ДСР НП України.