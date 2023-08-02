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Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Військовий комісар одного з районів Закарпаття використовував солдатів для будівництва власного будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, за даними слідства, у службовий час військком використовував підлеглих для будівництва приватного будинку. Земельну ділянку під новобудову він купив та оформив на родича, щоб уникнути відповідальності.

Викрили майора та його підлеглих під час здійснення будівельних робіт на об’єкті.

Під час обшуків виявлено службові документи, квитанції, талони на паливо, грошові кошти, наручні годинники, золотий злиток та інші речі, які мають доказове значення.

"Також у начальника ТЦК знайдено символіку рф та СРСР – георгіївські стрічки, прапор і військовий головний убір країни-агресорки, футболку із логотипом "СССР", радянське посвідчення, партійний квиток члена забороненої партії, коробку із монетами рф", - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до вчинення злочину інших осіб.

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Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 01
Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 02
Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 03
Солдати будували маєток одному з військкомів на Закарпатті, йому повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора 04

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    В кращих традиціях совка.
  • Victor Frey a502d342
    і знову ж - Байден, чому ми не в НАТО????
  • Павел Орехов c16ceb45
    Слабоватый для военкома на испанскую виллу совсем не похоже.
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