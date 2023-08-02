Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков. ФОТОрепортаж
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Унаслідок російської нічної атаки на морський порт "Ізмаїл" (Одеська область) знищено 40 тис. тонн зерна.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном - пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", - повідомив міністр.
Кубраков опублікував фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластера, які були атаковані російськими дронами.
Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.