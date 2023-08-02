Новини Фото • Війна

Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков. ФОТОрепортаж

7 45843
Унаслідок російської нічної атаки на морський порт "Ізмаїл" (Одеська область) знищено 40 тис. тонн зерна.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков 01

"Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном - пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", - повідомив міністр.

Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков 02
Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков 03

Кубраков опублікував фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластера, які були атаковані російськими дронами.

Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ завдала серйозних збитків порту Ізмаїл на Дунаї, - Reuters


Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков 05
Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков 06

Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.

Читайте: За тиждень Росія випустила по Одеській області 75 ракет та 100 БпЛА, - Forbes

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Ol Ol e5ddacc7
    Кацапський дрон - у нас пожежа, наш дрон - у кацапів вибиті вікна...
  • Володимир Краснобокий
    У нас потешные обстрелы ,чтобы общество в стране успокоить ,что мол вот и мы отвечаем .А по факту эти удары дронами по москве по сути комариные укусы и ущерб ,наносимый ими несопоставим с тем ,что наносят нам их шахеды
  • Alex Bylim acfe5d4d
    ну все кацапи догрались, зараз полетить до них асфальт, барабани, герб, плитка і тд
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини