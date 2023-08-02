Нічною атакою на Ізмаїл російські окупанти знищили 40 тис. тонн зерна, - Кубраков. ФОТОрепортаж

Унаслідок російської нічної атаки на морський порт "Ізмаїл" (Одеська область) знищено 40 тис. тонн зерна.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдали ударів по складах та елеваторах з зерном - пошкоджено майже 40 тис. тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль. Найбільших руйнувань зазнав порт Ізмаїл. Пошкоджено морський вокзал та інфраструктуру Українського Дунайського пароплавства, ключового українського вантажоперевізника на Дунаї", - повідомив міністр.





Кубраков опублікував фото зруйнованої інфраструктури портів Дунайського кластера, які були атаковані російськими дронами.

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Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.

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