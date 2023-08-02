Унаслідок нічних атак РФ в Ізмаїлі пошкоджено будівлю "Морвокзалу", 3 заклади освіти, 1 заклад культури, 15 квартир та приблизно 10 приватних будинків. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вдарили по цивільних об’єктах в Ізмаїлі, постраждала портова інфраструктура, заклади освіти та культури, квартири та приватні будинки.

Про наслідки атаки розповів глава Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу". Також пошкоджені елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Всі уражені об’єкти - цивільні. Також пошкодження отримали три заклади освіти, один заклад культури, 15 квартир в багатоповерхових будинках і десяток приватних будинків. На місці продовжують працювати всі відповідні служби. На щастя, немає жодної травмованої людини", - написав він.

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Нагадаємо, вночі російські загарбники запустили "шахеди" по півдню Одеської області. Ціллю ворога були об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону.











