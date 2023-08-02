Окупанти тричі за день обстріляли з важкої артилерії Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Російські окупанти 2 липня тричі за день обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Нікопольщина. Знову по ній гатили окупанти. Тричі за день. З важкої артилерії.

Поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді.



У районному центрі побили 2 приватні будинки. Пошкодили лінії електропередач. Зачепило й споруду однієї з установ та мопед, що належить місцевому. Хату і господарську споруду вороже залізяччя понівечило і у громаді. Люди цілі", - написав він.

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