Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси. ФОТО

Петро Порошенко везе на фронт велику партію техніки на суму більше 10 млн грн. Частину цієї допомоги для військових профінансувала партія "Європейська Солідарність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Десантникам, артилеристам та бійцям президентськоі бригади підготували потужні тягачі, пересувні автомайстерні і лазне-пральні комплекси.

Як розповів лідер "ЄС", із законтрактованих трьох сотень британських вантажівок DAF Leyland 175 автівок – вже в строю. "Ці йдуть у 132-й розвідбат командування Десантно-штурмових військ", – показав Порошенко.

"Ці авторемонтні майстерні, які так чекають на фронті, йдуть у президентську бригаду. Значна частина батальйонів бригади – на фронті, і це ім дуже потрібно", – повідомив Порошенко.

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А потужні тягачі з маніпуляторами йдуть артилеристам – будуть тягати контейнери зі снарядами.

"Це нові DAFи, які ми завозимо з Європи – це Нідерланди, Бельгія – зі складів НАТО. Тут є гідроплатформа, тут є маніпулятори для того, щоб легко і швидко завантажувати палети із 155 мм снарядами", – розповів Порошенко і додає – всі п’ять тягачів йдуть у 148-му артилерійську бригаду.

"І є ще одна особливість: ці DAFи куплені в тому числі за кошти партії "Європейська Солідарність". Я хочу подякувати партійцям, бо партія витратила ці гроші не на піар, не на бруківку, не на серіали – а на те, щоб закупити для українських військових разом із "Справою Громад" і Фондом Порошенка цю партію машин", – говорить політик.

"І шість лазне-пральних комплексів. А загалом вже 70 батальйонів Збройних Сил отримали такі необхідні для них комплекси. Тут воїни можуть попрати свою форму, прийняти душ, підняти настрій і бойовий дух", – говорить Порошенко і додає: все це вже вирушає на фронт, і техніка розпочне свою службу у ЗСУ.

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