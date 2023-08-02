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Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси. ФОТО

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Петро Порошенко везе на фронт велику партію техніки на суму більше 10 млн грн. Частину цієї допомоги для військових профінансувала партія "Європейська Солідарність".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Десантникам, артилеристам та бійцям президентськоі бригади підготували потужні тягачі, пересувні автомайстерні і лазне-пральні комплекси.

Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси 01

Як розповів лідер "ЄС", із законтрактованих трьох сотень британських вантажівок DAF Leyland 175 автівок – вже в строю. "Ці йдуть у 132-й розвідбат командування Десантно-штурмових військ", – показав Порошенко.

"Ці авторемонтні майстерні, які так чекають на фронті, йдуть у президентську бригаду. Значна частина батальйонів бригади – на фронті, і це ім дуже потрібно", – повідомив Порошенко.

Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси 02

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А потужні тягачі з маніпуляторами йдуть артилеристам – будуть тягати контейнери зі снарядами.

"Це нові DAFи, які ми завозимо з Європи – це Нідерланди, Бельгія – зі складів НАТО. Тут є гідроплатформа, тут є маніпулятори для того, щоб легко і швидко завантажувати палети із 155 мм снарядами", – розповів Порошенко і додає – всі п’ять тягачів йдуть у 148-му артилерійську бригаду.

Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси 03

"І є ще одна особливість: ці DAFи куплені в тому числі за кошти партії "Європейська Солідарність". Я хочу подякувати партійцям, бо партія витратила ці гроші не на піар, не на бруківку, не на серіали – а на те, щоб закупити для українських військових разом із "Справою Громад" і Фондом Порошенка цю партію машин", – говорить політик.

Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси 04

"І шість лазне-пральних комплексів. А загалом вже 70 батальйонів Збройних Сил отримали такі необхідні для них комплекси. Тут воїни можуть попрати свою форму, прийняти душ, підняти настрій і бойовий дух", – говорить Порошенко і додає: все це вже вирушає на фронт, і техніка розпочне свою службу у ЗСУ.

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Топ коментарі

  • MyronMaG mm
    Гетьман!
  • Галина Боброва a5494c7d
    История не терпит сослагательного наполнения
    Но мне кажется
    Выбрали бы президентом снова Порошенко
    Большой войны бы не было
    Стояли бы целыми города
    Были бы живы сотни тысяч взрослых и детей
    Не искали бы приюта миллионы беженцев
    А мы бы просто жили
    Работали ,платили налоги
    Развивали армию
    Ездили по безвизу
    И не отдавали последнее
    На тягачи и дроны
    Но " МУДРЫЙ НАРОД"
    Захотел острых ощущений
    Куда ж острее.....
  • Olga Pelle c8842cc8
    А партійці слуги не встигають свої кишені фінансувати.
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