Десантники та артилеристи на фронті отримають тягачі, пересувні автомайстерні та лазне-пральні комплекси. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Десантникам, артилеристам та бійцям президентськоі бригади підготували потужні тягачі, пересувні автомайстерні і лазне-пральні комплекси.
Як розповів лідер "ЄС", із законтрактованих трьох сотень британських вантажівок DAF Leyland 175 автівок – вже в строю. "Ці йдуть у 132-й розвідбат командування Десантно-штурмових військ", – показав Порошенко.
"Ці авторемонтні майстерні, які так чекають на фронті, йдуть у президентську бригаду. Значна частина батальйонів бригади – на фронті, і це ім дуже потрібно", – повідомив Порошенко.
А потужні тягачі з маніпуляторами йдуть артилеристам – будуть тягати контейнери зі снарядами.
"Це нові DAFи, які ми завозимо з Європи – це Нідерланди, Бельгія – зі складів НАТО. Тут є гідроплатформа, тут є маніпулятори для того, щоб легко і швидко завантажувати палети із 155 мм снарядами", – розповів Порошенко і додає – всі п’ять тягачів йдуть у 148-му артилерійську бригаду.
"І є ще одна особливість: ці DAFи куплені в тому числі за кошти партії "Європейська Солідарність". Я хочу подякувати партійцям, бо партія витратила ці гроші не на піар, не на бруківку, не на серіали – а на те, щоб закупити для українських військових разом із "Справою Громад" і Фондом Порошенка цю партію машин", – говорить політик.
"І шість лазне-пральних комплексів. А загалом вже 70 батальйонів Збройних Сил отримали такі необхідні для них комплекси. Тут воїни можуть попрати свою форму, прийняти душ, підняти настрій і бойовий дух", – говорить Порошенко і додає: все це вже вирушає на фронт, і техніка розпочне свою службу у ЗСУ.