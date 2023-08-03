Вночі окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники вночі обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
У Нікопольському районі росіяни з важкої артилерії двічі за ніч обстріляли Червоногригорівську громаду. Пошкоджені 4 приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни.
"По освітньому закладу агресор вгатив і у Покровській громаді Синельниківщини. Він частково зруйнований", - зазначив Лисак.
Внаслідок російських обстрілів місцеві жителі не постраждали.