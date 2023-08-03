Україна отримала партію чергової допомоги від Естонії та Німеччини. ФОТОрепортаж

Естонія та Німеччина передали українським рятувальникам у Миколаєві обладнання для підводного розмінування та гуманітарну допомогу.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба МВС.

Так, 1 серпня, миколаївські рятувальники отримали гуманітарну допомогу від муніципалітету міста Зіндельфінген Федеративної Республіки Німеччина.

"Благодійники передали на потреби миколаївських вогнеборців вогнегасну речовину (піноутворювач Solberg RE-HEALING RF 3x6 ATC 3%-6%), пінні труби, дозатори для піноутворювача, кабельні барабани, пожежні сокири, прожектори та багато іншого", - йдеться у повідомленні.

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Естонські рятувальники передали українським колегам з Миколаєва понад 90 металошукачів та чотири спеціалізованих автомобілі.

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