На моторі від російського "Ланцета" знайшли маркування чеської Model Motors. ФОТО

Захисники України розібрали мотор від російського БПЛА "Ланцет" і побачили на ньому маркування чеської компанії Model Motors. Компанія каже, що не постачає продукцію до РФ.

Про це повідомив у твіттері користувач із ніком "Твій друг Стус", передає Цензор.НЕТ.

"Після недовгих пошуків, стало зрозуміло, що це мотор від російського Ланцета. Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилась чеська компанія Model Motors", - написав він.

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Захисник України зазначив, що російські "Ланцети" доставляють ЗСУ чимало проблем, знищуючи людей та техніку. "Без цієї комплектуючої Ланцет би просто не полетів, а отже, на цій фірмі лежить велика провина за наших вбитих людей", - пише він.

Користувач із Чехії з ніком Vozím drony na Ukrajinu відповів, що сконтактував з чеським виробником моторів. Той повідомив, що вони принципово не постачають свою продукцію до РФ, а такий тип моторів не виробляють вже понад рік. Зараз, за його словами, виробник працює із владою Чехії, щоб з’ясувати, як мотори потрапили до РФ.

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Він також опублікував відповідь Model Motors.





