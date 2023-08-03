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На моторі від російського "Ланцета" знайшли маркування чеської Model Motors. ФОТО

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Захисники України розібрали мотор від російського БПЛА "Ланцет" і побачили на ньому маркування чеської компанії Model Motors. Компанія каже, що не постачає продукцію до РФ.

Про це повідомив у твіттері користувач із ніком "Твій друг Стус", передає Цензор.НЕТ.

"Після недовгих пошуків, стало зрозуміло, що це мотор від російського Ланцета. Знявши шар армованого скотчу, ми побачили маркування виробника цього мотора. Ним виявилась чеська компанія Model Motors", - написав він.

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На моторі від російського Ланцета знайшли маркування чеської Model Motors 01

На моторі від російського Ланцета знайшли маркування чеської Model Motors 02

Захисник України зазначив, що російські "Ланцети" доставляють ЗСУ чимало проблем, знищуючи людей та техніку. "Без цієї комплектуючої Ланцет би просто не полетів, а отже, на цій фірмі лежить велика провина за наших вбитих людей", - пише він.

Користувач із Чехії з ніком Vozím drony na Ukrajinu відповів, що сконтактував з чеським виробником моторів. Той повідомив, що вони принципово не постачають свою продукцію до РФ, а такий тип моторів не виробляють вже понад рік. Зараз, за його словами, виробник працює із владою Чехії, щоб з’ясувати, як мотори потрапили до РФ.

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Він також опублікував відповідь Model Motors.

На моторі від російського Ланцета знайшли маркування чеської Model Motors 03

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Почитайте коментарі до твіту.
    Двигун для авіамоделювання. Вільно продається у вільному світі.
    Проконтролювати подальше переміщення, особливо якщо залучені канали контрабанди або придбання відбулось через треті країни, майже неможливо.
    Так що не слід обвинувачувати чехів, як багато хто почав у коментарях.
  • 18c49ed2
    Это новость, рассчитанная на домохозяек. "Мозги" Ланцета вообще на SoC модуле NVidia, который продается свободно абсолютно везде. В этом и достоинство этого эрефского говна, что оно собрано практически из элементарной бытовухи, но при этом доставляет нам кучу проблем.
  • 18c49ed2
    Ну и что? Это не о чем. Бытовуху, особенно китайскую, не перекрыть. Зайдите на сайты, продающие вся для ******* и прозреете.
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