У Херсоні росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі, чотири особи зазнали поранення. ФОТО
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Окупанти повторно вдарили по Херсону, коли в місті ліквідували наслідки ранкового обстрілу. Поранення дістали четверо рятувальників.
Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - йдеться в повідомленні.