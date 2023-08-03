Новини Фото • Агресія Росії проти України

У Херсоні росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі, чотири особи зазнали поранення. ФОТО

1 1891
Окупанти повторно вдарили по Херсону, коли в місті ліквідували наслідки ранкового обстрілу. Поранення дістали четверо рятувальників.

Про це повідомили у ДСНС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Херсон. Під час гасіння пожежі, спричиненої обстрілом у Свято-Катериненському соборі, відбувся повторний обстріл. Постраждало четверо співробітників ДСНС. Всі вони госпіталізовані, їм надається необхідна допомога. Пошкоджена спецтехніка", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зранку окупанти обстріляли Херсон, три людини зазнали поранення

У Херсоні росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі, чотири особи зазнали поранення 01
У Херсоні росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі, чотири особи зазнали поранення 02
У Херсоні росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі, чотири особи зазнали поранення 03

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини