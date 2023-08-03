Юрисконсульт "партії Шарія" працював на російську воєнну розвідку, його затримано в Одесі, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Одесі затримано агента ГРУ РФ, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що чоловік передавав росіянам цілі для повітряних ударів по місту, відстежував місця дислокації та переміщення українських підрозділів ППО, звітував про наслідки "прильотів" ракет і ударів дронами-камікадзе. Зловмисник є приватним юристом, який раніше був помічником-консультантом декількох депутатів із фракції "партії Шарія" в одній із райрад Одеської області.

Після повномасштабного вторгнення РФ він разом із дружиною виїхав до окупованого Сімферополя та за власної ініціативи звернувся до "військового комісаріату Криму".

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Там його завербував кадровий співробітник 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру російського ГРУ Григорій Іванов. Він працював під прикриттям та представився співробітником ФСБ.

"Він дав підписку про негласне співробітництво на користь рф, після чого агенту було присвоєно оперативний псевдонім "Diezel". Фігурант отримав 500 доларів США "авансу" за проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. І після цього повернувся в Одесу для збору розвідданих. Тут він також намагався встановлювати контакти з місцевими правоохоронцями, вивчаючи їх кандидатури для поповнення агентурної мережі російських спецслужб", - йдеться в повідомленні.

Чоловік контактував з воєнною розвідкою РФ через месенджер. Згодом для прикриття він влаштувався до однієї з місцевих громадських організацій, які залучаються до підтримання правопорядку у місті.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони та електронні носії інформації з доказами незаконної діяльності, зброю та боєприпаси.

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Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Планують повідомити про підозру у шпигунстві його російському куратору. Контррозвідники спецслужби ідентифікували оперативні звʼязки російського розвідника - ще пʼятьох кадрових співробітників ГРУ РФ з його близького оточення.

Водночас, працівники СБУ ідентифікувала дружину зрадника, яка зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російським гру, отримуючи щомісячну платню. Зокрема, жінка адмініструє Телеграм-канал, який на замовлення ворожих спецслужб поширює фейки про ситуацію в Одесі. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у державній зраді.

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