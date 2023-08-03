Доба на Донеччині: чисельні обстріли Вугледару, Авдіївки, на Нью-Йорк ворог скинув авіабомбу, 1 людина загинула. ФОТО

Російські загарбники не припиняють обстрілів населених пунктів Донецької області. За добу під ворожим вогнем перебували щонайменше 13 міст та сіл Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ

Протягом минулої доби росіяни з артилерії 26 разів обстріляли Вугледар. Внаслідок російських обстрілів 1 людина зазнала поранення в Авдіївці.

Під ворожим вогнем опинилися Курахове, Курахівка, Гостре та Галицинівка. У Ласточкиному Очеретинської громади зруйновано будинок

У Торецькій громаді пошкоджено 3 будинки у Торецьку і 4 в Залізному. На Нью-Йорк ворог скинув авіабомбу — без жертв і руйнувань. У Часовоярській громаді пошкоджено 3 приватні будинки і нежитлову споруду.

На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську, зафіксовано 12 обстрілів Лиманської громади.

Всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 5.





