Шахраї "розвели" понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це розповіли у Нацполіції, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Встановлено, що 19-річний лідер угруповання розробляв плани вчинення злочинів, зокрема нові способи залучення "інвесторів", займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи. Для спілкування онлайн із потерпілими та адміністрування власних Telegram-каналів організатор залучив ще чотирьох мешканців столиці, один із яких був неповнолітнім", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці провели 10 обшуків та вилучили два авто, понад сотню банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, майже дві сотні SIM-карток, готівку у різних валютах (220 тис. грн, 42 тис. доларів США) та чорнові записи.
Всіх учасників групи підозрюють у шахрайстві, її організатора - ще й у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність. Двох фігурантів відправили під варту, трьох - під цілодобовий домашній арешт.
"За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в поліції.