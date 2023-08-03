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Шахраї "розвели" понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Зловмисники переконували громадян нібито інвестувати в казино, обіцяючи їм великі прибутки. Насправді вони просто збирали гроші на свої картки.

Про це розповіли у Нацполіції, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Встановлено, що 19-річний лідер угруповання розробляв плани вчинення злочинів, зокрема нові способи залучення "інвесторів", займався отриманням банківських карток так званих дропів для подальшого виводу грошей, а також розподіляв отриманий прибуток між учасниками групи. Для спілкування онлайн із потерпілими та адміністрування власних Telegram-каналів організатор залучив ще чотирьох мешканців столиці, один із яких був неповнолітнім", - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці провели 10 обшуків та вилучили два авто, понад сотню банківських карток, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, майже дві сотні SIM-карток, готівку у різних валютах (220 тис. грн, 42 тис. доларів США) та чорнові записи.

Всіх учасників групи підозрюють у шахрайстві, її організатора - ще й у втягненні неповнолітніх у протиправну діяльність. Двох фігурантів відправили під варту, трьох - під цілодобовий домашній арешт.

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"За скоєне їм може загрожувати до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна", - додали в поліції.

Шахраї розвели понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино 01Шахраї розвели понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино 02
Шахраї розвели понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино 03
Шахраї розвели понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино 04
Шахраї розвели понад 100 українців, обіцяючи надприбутки від інвестицій у казино 05

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Топ коментарі

  • Деніс Войцеховський
    Дурнів не шкода. Шкода грошей, які могли б піти на допомогу фронту.
  • Підлога Маккартні
    - Почему вы не доаните на ВСУ?
    - Ну во первых мне самому нужны деньги на казино
  • частный сектор
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