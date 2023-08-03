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Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській МВА, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідчих, вартість "послуги" становила тис. для одного клієнта. Учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Задокументовано декілька випадків видачі фіктивних документів.

"Організатора схеми затримано під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам. За їх виготовлення він отримав 30 тис доларів США. В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис доларів США та 5 тис євро",- йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також інших осіб.

Читайте: Повідомлено про підозру екскомандиру частини, який відрядив депутатів-військовослужбовців на службу до КМВА, - Офіс Генпрокурора

Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора 01
Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора 02
Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора 03
Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора 04
Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора 05

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Алла Новосад 5b57f84f
    На Полтавщину дія Генпрокуратури не розповсюджується?

    Ярослава Міщенко

    Це Валентина. Мати загиблого героя, від якої в церкві Моспатріархату у містечку Лохвиця не взяли панахиду, бо її син, на Їхню думку, братовбивця, який не має права на церковну молитву.

    Після цього громада перейшла до ПЦУ.
    Але ОДА не реєструє нову громаду. Тупо не реєструють. І здавалося б, при чому тут свердловини Новінського? Такого саботажу автокефалії як на Полтавщині ще пошукати.

    Повірте, я досліджувала. Тегніть, плз, голову ОДА. Матеріал незабаром на Укрінформі.

    Юрко, Царство тобі Небесне, славний наш. Дякую, що по смерті зробив резонанс.
    І пробач продажних чиновників. Ми ще повоюємо.
  • Олександр ВАЛОВИЙ
    Тому в Полтаві і сидять на посадах мамаї та їх призначенці ригоАнальні!!
    А Зеля і з сподвижниками трощить Закон «Про місцеве самоврядування», замість його ВИКОНАННЯ!! Тому і недоторкані агенти ***** відверто гадять батькам убитих Захисників України!!
    Непокаране ригоАнальне зло, тягне страшні та криваві продовження з 2014 року по Україні! З агентурою ***** в Україні,у рясах і на посадах в ЦОВВ, треба боротися усіма МОЖЛИВИМИ СПОСОБАМИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ!! Бо буде ще один ГУЛАГ для Українців!
    https://www.youtube.com/watch?v=Pt0oT8DLXOg
    Низький уклін матусі Захисника України!!
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