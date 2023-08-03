Чиновник КМВА за $10 тис. допомагав військовозобов’язаним виїхати з України, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Начальник одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській МВА, організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

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За даними слідчих, вартість "послуги" становила тис. для одного клієнта. Учасники схеми оформлювали фіктивні документи про непридатність до військової служби.

Задокументовано декілька випадків видачі фіктивних документів.

"Організатора схеми затримано під час передачі документів, які надають право виїзду з України трьом особам. За їх виготовлення він отримав 30 тис доларів США. В ході обшуків за місцем проживання посадовця, в районному територіальному центрі комплектування, Київській міській військовій адміністрації вилучено понад 48 тис доларів США та 5 тис євро",- йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому та обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється причетність до вчинення злочину посадовців одного із київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також інших осіб.

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