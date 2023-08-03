Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві попрощалися із командиром другого стрілецького взводу другої стрілецької роти, молодшим лейтенантом ЗСУ Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час бойового завдання на Луганщині.