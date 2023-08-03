Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Києві попрощалися із командиром другого стрілецького взводу другої стрілецької роти, молодшим лейтенантом ЗСУ Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час бойового завдання на Луганщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Юрій Юрченко у 2022-23 рр. був командиром відділення кулеметного взводу першої стрілецької роти. У 2023 став командиром другого стрілецького взводу другої стрілецької роти.
Захисника було нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ - Сталевий Хрест, почесний нагрудний знак.
Воїн загинув 19 липня 2023 поблизу населеного пункту Новоселівське Луганської області, під час виконання бойового завдання. Він дістав поранення несумісні з життям.
Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.