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Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві попрощалися із командиром другого стрілецького взводу другої стрілецької роти, молодшим лейтенантом ЗСУ Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час бойового завдання на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Юрій Юрченко у 2022-23 рр. був командиром відділення кулеметного взводу першої стрілецької роти. У 2023 став командиром другого стрілецького взводу другої стрілецької роти.

Захисника було нагороджено відзнакою Головнокомандувача ЗСУ - Сталевий Хрест, почесний нагрудний знак.

Воїн загинув 19 липня 2023 поблизу населеного пункту Новоселівське Луганської області, під час виконання бойового завдання. Він дістав поранення несумісні з життям.

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Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 01
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 02
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 03
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 04
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 05
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 06
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 07
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 08
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 09
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 10
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 11
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 12
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 13
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 14
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 15
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 16
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 17
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 18
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 19
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 20
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 21
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 22
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 23
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 24
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 25
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 26
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 27
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 28
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 29
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 30
Із воїном Юрієм Юрченком (Вікінг), який загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, попрощалися в Києві 31

Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

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