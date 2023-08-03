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Під Москвою горить цех з виробництва акумуляторів. ВІДЕО+ФОТО

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У Підмосков’ї пролунав вибух на киснево-акумуляторному складі у селі Ачкасове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Baza.

"Площа пожежі - 300 квадратних метрів. У приміщенні, що горить, є ємності з літієм, тому гасити пожежу доводиться за допомогою піни (вода неефективна при гасінні літію, що горить - він може вступати з нею в хімічну реакцію)", - йдеться в повідомленні.

Під Москвою горить цех з виробництва акумуляторів 01

За даними екстрених служб, горить цех з виробництва акумуляторів.

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Топ коментарі

  • Грицько Добрий
  • Белла Богун 47d4cda8
    Нехай глибше дихають цілющим повітрям!
  • Деніс Войцеховський
    Літієві акумулятори використовуються у дронах.
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