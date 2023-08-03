Під Москвою горить цех з виробництва акумуляторів. ВІДЕО+ФОТО

У Підмосков’ї пролунав вибух на киснево-акумуляторному складі у селі Ачкасове.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Baza.

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"Площа пожежі - 300 квадратних метрів. У приміщенні, що горить, є ємності з літієм, тому гасити пожежу доводиться за допомогою піни (вода неефективна при гасінні літію, що горить - він може вступати з нею в хімічну реакцію)", - йдеться в повідомленні.

За даними екстрених служб, горить цех з виробництва акумуляторів.

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