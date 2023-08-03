Викрито керівників навчального центру Нацгвардії, які нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій без виїзду на фронт, - СБУ. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки України.
"Посадовці цього закладу безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники оборудки не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передовій. Таким чином з вересня по грудень 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 1 млн бюджетних гривень", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, до організації "схеми" причетний керівник навчального центру Нацгвардії. Саме він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування бойових премій своїм підлеглим. Серед них – троє старших офіцерів.
Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти завдання посадовцями збитків державному бюджету. На підставі зібраних доказів керівнику навчального центру Національної гвардії повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби). Трьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.