Ліквідовано дві "схеми для ухилянтів", організовані посадовцями військкоматів у прикордонних регіонах, - СБУ. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки заблокувала ще два канали нелегального виїзду за межі України громадян призовного віку.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, незаконну діяльність організували чинний та колишній посадовці військкоматів з двох прикордонних регіонів України. За певну плату вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі підроблених документів та в обхід контрольно-пропускних пунктів на державному кордоні. Вартість таких "послуг" становила до 7,5 тис. доларів США. Сума залежала від обраної "схеми" ухилення від призову.



Так, на Івано-Франківщині: за матеріалами військової контррозвідки СБУ до тюремного ув’язнення засуджено екскерівника відділу одного з місцевих військкоматів. Зловмисник продавав ухилянтам фальшиві довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби за станом здоров’я. У подальшому підробку використовували для виїзду до сусідньої європейської країни.

Також дивіться: Викрито масштабну схему втечі ухилянтів за кордон: проведено майже 100 обшуків, - СБУ. ФОТОрепортаж

Також задокументовано, що злочинець оформив місцевій жительці фіктивну інвалідність, щоб вивезти її чоловіка до ЄС як особу, яка супроводжує.



У Чернівецькій області: повідомлено про підозру посадовцю одного з територіальних військкоматів і двом його спільникам. Вони розробляли для своїх клієнтів приховані маршрути для незаконного перетину кордону через так звану "зеленку".



На підставі зібраних доказів злочинні дії організаторів оборудок кваліфіковано за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканець Харкова переправляв чоловіків за кордон через систему "Шлях" як волонтерів. ФОТОрепортаж











