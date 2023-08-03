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Посадовець військкомату на Івано-Франківщині допомагав за хабарі військовозобов’язаним виїжджати за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Військовослужбовець ТЦК на Івано-Франківщині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Підозрюваний разом із двома спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби для охочих ухилитись від неї. Він зобов’язувався виключати своїх "клієнтів" із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі", - йдеться в повідомленні.

Послуги оцінювали у $3-4 тис. з людини. 

Затримали підозрюваних під час отримання неправомірної вигоди.

Раніше спільникам теж повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України). Наразі усім трьом обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

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Посадовець військкомату на Івано-Франківщині допомагав за хабарі військовозобов’язаним виїжджати за кордон, - Офіс Генпрокурора 01
Посадовець військкомату на Івано-Франківщині допомагав за хабарі військовозобов’язаним виїжджати за кордон, - Офіс Генпрокурора 02
Посадовець військкомату на Івано-Франківщині допомагав за хабарі військовозобов’язаним виїжджати за кордон, - Офіс Генпрокурора 03

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Тут проглядывается тенденция, что почему-то в разных областях цены разные и нету единой таксы. Ну как они не понимают, что нельзя демпинговать услуги???
  • vuiko dobrui
    нічого не робиться - банальна корукція !!! а що вовці зе і його 95-аналу в 2014-19 рр., можна було ухилятися від призову, а іншим що зась ???
  • Підлога Маккартні
    Да шо ж це робыться
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