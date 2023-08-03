Посадовець військкомату на Івано-Франківщині допомагав за хабарі військовозобов’язаним виїжджати за кордон, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Військовослужбовець ТЦК на Івано-Франківщині за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам виїжджати за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Підозрюваний разом із двома спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби для охочих ухилитись від неї. Він зобов’язувався виключати своїх "клієнтів" із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі", - йдеться в повідомленні.

Послуги оцінювали у $3-4 тис. з людини.

Затримали підозрюваних під час отримання неправомірної вигоди.

Раніше спільникам теж повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України). Наразі усім трьом обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб.

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