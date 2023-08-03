Одна з місій МАГАТЕ завершила роботу в Україні. ФОТО

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії завершили тижневу місію щодо підтримки та допомоги з питань збереженості та безпеки джерел іонізуючого випромінювання в Україні.

Як пише Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"31 липня 2023 року в Держатомрегулюванні відбулася підсумкова нарада за результатами роботи місії МАГАТЕ щодо підтримки та допомоги з питань збереженості та безпеки джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) в Україні, яка тривала з 25 липня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

У ній взяли участь представники Держатомрегулювання, МАГАТЕ та підприємств, діяльність яких пов’язана із використанням джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ) та поводженням з радіоактивними відходами у формі відпрацьованих ДІВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На шляху місії МАГАТЕ до ЗАЕС виявили міни, - Тарнавський. ВIДЕО

Зазначається, що така місія відбулася в Україні вперше. Протягом тижня роботи фахівці МАГАТЕ відвідали низку українських підприємств, зокрема, ДСП "Об’єднання "Радон", Національний інститут раку, ДП "УДВП "Ізотоп", Національний науковий центр "Інститут метрології".

"Представники МАГАТЕ поспілкувалися з керівництвом та персоналом підприємств та мали можливість пересвідчитися, що усі згадані підприємства зазнали впливів війни: від ризиків і загроз обстрілів з боку окупантів до порушення логістичних ланцюгів", - зазначили ДІЯРУ.

За результатами роботи фахівці МАГАТЕ підготують детальний технічний звіт, в якому й буде визначено технічну допомогу для кожного із відвіданих підприємств.

Читайте також: Експерти МАГАТЕ зафіксували вибухи біля ЗАЕС, - ДІЯРУ