У прикордонній смузі Рівненщини на міні підірвався трактор. ФОТО

Сьогодні в прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Як зазначається, ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. Також повідомляється, що він живий.

Крім того, Коваль закликав звертати увагу на попереджувальні знаки, особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом, оскільки для якісної оборони рубежів ці ділянки - заміновані.

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