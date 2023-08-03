У прикордонній смузі Рівненщини на міні підірвався трактор. ФОТО
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Сьогодні в прикордонній смузі Рівненської області на міні підірвався трактор.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Як зазначається, ситуація сталася в полі, коли водій розвертався. Також повідомляється, що він живий.
Крім того, Коваль закликав звертати увагу на попереджувальні знаки, особливо на прикордонних територіях з обмеженим доступом, оскільки для якісної оборони рубежів ці ділянки - заміновані.